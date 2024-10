Al via il corso gratuito di inglese. Da domani riprendono le lezioni

Dopo il successo delle scorse edizioni riparte il corso gratuito di inglese promosso dal Comune di Massa Marittima su proposta della Commissione comunale per le Pari Opportunità. Il corso partirà i primi di novembre e terminerà a maggio. Le iscrizioni dovranno pervenire entro domani per mail a [email protected].

Si tratta di una grande opportunità per tutti coloro che vorranno partecipare e che hanno difficoltà con la lingua inglese.

"L’inclusione e l’accesso a nuove competenze sono fondamentali per promuovere l’uguaglianza e le pari opportunità tra i cittadini. – afferma Grazia Gucci, assessora comunale alle Pari Opportunità –. Ringrazio la Commissione comunale per le Pari Opportunità che interpreta la sua missione culturale con progetti sempre molto concreti e utili non solo per la popolazione di Massa Marittima, ma anche per tutti coloro che gravitano nel territorio e hanno la possibilità di poter approfondire una materia importante dal punto di vista lavorativo, come l’inglese". "Il successo delle scorse edizioni del corso di inglese ci incoraggia a continuare su questa strada – ha aggiunto Ambra Fontani, presidente della Commissione comunale per le Pari Opportunità del Comune di Massa Marittima – convinti che la conoscenza sia uno strumento essenziale di emancipazione per le donne e per gli uomini".

"La Commissione e il Comune – conclude Fontani – ingraziano l’insegnante Tiziana Berti che ha reso possibile realizzare questo importante progetto".