Al via il Carnevale. Iniziata la kermesse. Oggi la prima sfilata

La grande attesa è finita: da ieri a Follonica è Carnevale. Ieri pomeriggio il carro con Re Carnevale è partito dalla piazza antistante il Comune di Follonica per poi percorrere il centro cittadino accompagnato a bordo dalle otto reginette dei rioni che hanno fatto da damigelle al sovrano del buonumore, l’arzillo 73enne Raffaele Stano, che era arrivato in barca vestito da moschettiere. Prima tappa del minicircuito è stata piazza a Mare dove è stata issata la bandiera ufficiale del Carnevale follonichese, poi l’appuntamento in piazza Sivieri, dove il re ha pronunciato il suo tradizionale discorso di insediamento prendendo virtualmente possesso della città per tutto il periodo del Carnevale. "Grazie a tutti i costruttori dei carri e a chi partecipa alla realizzazione di questo evento. E ai giovani perché si appassionino a questa che è una grande festa. Durante le sfilate cercheremo di divertirci – ha detto il Re –. Il pubblico che verrà a vedere i nostri carri dovrà essere coinvolto. Cercherò di fare il possibile". Oggi la prima sfilata.