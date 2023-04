Al Summer Nights c’è anche Geolier

Un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare. "Geolier" è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Geolier farà tappa il 10 agosto al Follonica Summer Nights a Follonica al Parco Centrale (in via Massetana) a cura di Leg Live Emotion Group. Prevendite aperte da oggi su Ticketone Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando, in così poco tempo, importanti certificazioni - ben 17 dischi di platino e 20 dischi d’oro - e oltre 1.4 miliardi di streaming?audiovideo.