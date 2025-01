Al "Rockstar" non solo musica dal vivo. Ci sono anche giochi da tavolo e "Il Cervellone"

Musica, quiz, stand up comedy e tanto altro nel gennaio targato Rockstar. Il locale di Capalbio, in località Poggetti, propone rassegne per tutti i gusti, a partire dal nuovo format "Il Cervellone" che debutterà oggi alle 21. Il quiz game a squadre arriva per la prima volta con un tema libero, chi vuole può prenotare chiamando il numero 346-0857924. Per il mese di gennaio il calendario del Rockstar è in continua evoluzione: il giovedì con la rassegna dei giochi da tavolo (9, 16 e 23 gennaio), il venerdì e il sabato con eventi musicali e jam session e la domenica con la novità del quiz game "Il Cervellone", che si terrà anche il 12, il 19 e il 26 gennaio. La selezione di musica rock e metal proseguirà inoltre sabato 11 con la potenza dei "Colonnelli" per la rassegna Noisy Night, mentre il 17 sarà la volta della serata punk rock con gli Acme.