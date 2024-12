Al Polo Le Clarisse c’è "Un’oasi di bellezza: il monastero di Siloe"

Al Polo culturale Le Clarisse si parla del patrimonio d’arte e architettura del monastero di Siloe. Oggi alle 18, nella sala conferenze, è previsto il primo appuntamento del ciclo di incontri "Un’oasi di bellezza: il monastero di Siloe", organizzato in collaborazione con la Diocesi di Grosseto: ad intervenire sarà l’artista e bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti. L’ingresso è gratuito "Il patrimonio d’arte di Siloe" è il titolo del primo dei tre appuntamenti che si succederanno tra la fine del 2024 e l’inizio dell’anno nuovo in cui si discuterà del passato, presente e futuro del monastero di Cinigiano: i temi principali saranno l’arte e l’architettura di un luogo ancora poco conosciuto dai grossetani. "Per noi monaci è una bellissima opportunità poter non tanto parlare di noi, ma, attraverso noi, far risuonare quella bellezza che viene dall’alto e che cerchiamo di custodire offrendola a tutti coloro che salgono al nostro monastero – dice padre Mauro Tomei –. Una bellezza che nell’anno santo prenderà anche le sembianze di un’iniziativa culturale di ampio respiro, un simposio di scultura che sta già coinvolgendo artisti di tante zone del mondo anche in guerra".