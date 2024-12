Al MuVet laboratori per bambini. In biblioteca magia e racconti di Natale

Continuano gli appuntamenti per le festività nel comune di Castiglione. Oggi alle 11 il Museo Archeologico "Falchi" di Vetulonia apre le porte ai bambini con il laboratorio "Sale di Natale" per preparare con aromi e spezie un sale aromatico per le ricette in famiglia.

Alle 16 la rassegna per bambini "Favole e Sogni" propone nella biblioteca "Italo Calvino" di Castiglione "Racconto magico di Natale", spettacolo di magia e racconti con gli attori di Anima Scenica.

Alle 20.30 al Circolino di Buriano ci srà il torneo di panforte.

Domani per la rassegna itinerante "La Maremma nelle pagine" Luciana Bellini racconta le "Donne di Maremma" dialogando con Antonello Ricci. L’appuntamento è alle 17 nella biblioteca "Italo Calvino", a Castiglione.

Domani e domenica alle 11 al MuVet di Vetulonia visite guidate a tariffa ridotta con le archeologhe dello staff alla mostra Il ritorno del condottiero: Principi Etruschi nella Tomba del Duce di Vetulonia.

Domenica a partire dalle 15 le vie del centro di Castiglione prendono vita con "La magia dello schiaccianoci", un viaggio incantato nel borgo a cura del Comitato Carnevale Castiglione.

Alle 14.30 al MuVet di Vetulonia Laboratorio creativo "Storie d’inverno e preziosi segnalibri", con letture animate di Natale e creazione di un segnalibro ricordo. Alle 20.30 al Circolino di Buriano tombolata per tutti.