Al Moderno torna "The Gospel Night". Ginger Brew canta per "Il Sole"

Cresce l’attesa per "The Gospel Night", il tradizionale concerto in favore della Fondazione Il Sole, in programma il 22 dicembre nel teatro Moderno dove tornerà ad esibirsi la cantante di origine ghanese Ginger Brew, straordinaria interprete di Gospel e Black Music, già splendida protagonista dell’edizione 2015 dell’evento. Il concerto è organizzato dalla Fondazione Il Sole, con la collaborazione dell’associazione Soul Diesis, del Comune di Grosseto e di Banca Tema e la direzione artistica di Carla Baldini. "Siamo molto felici – dice Marco Scandroglio, presidente della Fondazione il Sole – di essere riusciti ad organizzare il concerto di Natale. Lo scorso anno abbiamo deciso di non farlo per paura dei contagi covid. Sarà una grande emozione poter festeggiare insieme a chi dimostra affetto nei nostri confronti e ci sostiene nelle nostre iniziative. Ringrazio il Comune per averci sostenuto. Il concerto sarà presentato da Carlo Sestini". "Il concerto di Natale – dice Tiziana Tenuzzo responsabile del fundraising della Fondazione il Sole – è una delle iniziative di raccolta fondi della Fondazione il Sole fra le più importanti e rappresentative. La città aspetta questo appuntamento nel mese di dicembre e siamo davvero molto felici di essere riusciti a portare un nome internazionale così importante come Ginger Brew. Abbiamo venduto numerosi biglietti e ci auguriamo di fare sold out. Ringrazio gli sponsor Iren Group, Conad, Aurelia Antica, Assicurazione Toninelli, Studio notarile Detti Menchetti".

I biglietti sono in prevendita alla Fondazione Il Sole, in viale Uranio 40B e all’Edicola Cicaloni, Grosseto in via della Pace.

Steven Santamaria