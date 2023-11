Al Cineclub. Tirreno la "Palma d’Oro"

Venerdì alle 21.30 al Piccolo Cineclub Tirreno sarà in programma - in prima visione a Follonica - il film vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes - "Anatomia di una caduta" di Justine Triet, distribuito dalla grande Teodora Film. Arriva dunque nella sala di via Bicocchi un film sorprendente, appassionante e femminista, ma anche sfaccettato e pieno di colpi di scena come un thriller hitchcockiano, di cui in qualche modo porta con sé la precisione di regia e l’eleganza formale. Anatomia di una caduta della francese Justine Triet, Palma d’oro all’ultimo festival di Cannes e campione d’incassi in patria, è allo stesso tempo un film giallo, intimista e processuale. Un’opera di alto livello sull’ambiguità del reale, intrisa però di uno sguardo e di un vero sentire umano. Per informazioni e prenotazioni al 339 3880312.