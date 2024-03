Al Cineclub Tirreno c’è "Food for profit"

Stasera alle 21.30 al Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica verrà proiettato in anteprima provinciale "Food for profit" di Giulia Innocenzi e Paolo d’Ambrosi. La regista e nota giornalista Giulia Innocenzi introdurrà la presentazione del suo film con una video presentazione registrata e "il lobbista sotto copertura" Lorenzo Mineo attivista dell’ Associazione Luca Coscioni - sarà ospite speciale dell’evento. In questo documentario investigativo con approccio cinematografico, Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi ci guidano in un viaggio illuminante e scioccante in giro per l’Europa, dove si confronteranno con allevatori, multinazionali e politici, svelando la realtà che si cela dietro le eccellenze della produzione di carne e formaggio.