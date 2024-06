È boom di agriturismi, la Maremma leader a livello nazionale

Grosseto, 25 giugno 2024 – E’ tempo di primati per la città di Grosseto. Questa volta il capoluogo maremmano sale sul gradino più alto del podio per numero di agriturismi. Grosseto, Cortona, Manciano, San Gimignano, Montalcino, Montepulciano e Magliano al top in Italia per numero di strutture agrituristiche. Sette dei dieci comuni italiani con il maggiore numero di agriturismi si trovano in Toscana: Tre in provincia di Grosseto, tre nel Senese ed uno nell’Aretino. Quello che è emerso degli Stati Generali degli agriturismi di Terranostra a Casa Coldiretti a Firenze , è che la Toscana in primo luogo è un agriturismo diffuso. Si potrebbe definire così la regione con il maggior numero di aziende. In Toscana, infatti, il 98% dei comuni ospita almeno una struttura di questo tipo.

Tornando ai numeri della provincia è Grosseto a spiccare su tutti i comuni. Da terrazze sul mare e cortili in aperta campagna, si contano ben 239 attività. E’ l’unica città a censire più di 200 strutture.

Poco sotto al podio, a conferma della straordinaria capillarità del turismo rurale in provincia, si trova il comune di Manciano con 124 agriturismi e al decimo posto Magliano (91 strutture). La provincia a più alta concentrazione di realtà agrituristiche è invece Siena con 1.625 strutture seguita subito dopo da Grosseto con 1.248. Completa il podio Firenze con 838 aziende attive. Poi Arezzo (704), Pisa (545), Livorno (391), Lucca (239), Pistoia (231), Massa Carrara (123) e Prato (50).

L’agriturismo è la quintaessenza del turismo rurale in Toscana capace di attrarre anche nelle aree più remote e svantaggiate del territorio quasi 1,3 milioni di turisti, tre su cinque stranieri, recuperando e superando i flussi che erano già da record del periodo pre Covid.

In Maremma prevale un modello planetario di genuina ospitalità contadina, originalità e multifunzionalità imprenditoriale caratterizzato dalla straordinaria diversificazione delle esperienze che un turista può scegliere prenotando in una struttura rispetto ad un’altra. Ogni realtà agrituristica è un universo a sé immerso nel paesaggio e questo rende unico ed inimitabile il soggiorno nella nostra campagna. Quasi un’impresa agrituristica su due affianca al pernottamento proposto da 9 strutture su 10, alla ristorazione tradizionale e alle degustazioni dei prodotti aziendali, una o più attività ricreative, sportive o didattiche. A livello regionale l’attività esperienziale più frequente nel "pacchetto" è il trekking. In altre strutture invece si può partecipare a corsi di cucina e molto altro come per esempio laboratori di panificazione e del miele. Ma anche escursioni in ebike o mountain bike e a cavallo o esperienze a stretto contatto con gli animali da fattoria.

In base a un recente censimento, a livello provinciale subito dopo Grosseto, Manciano e Magliano seguono per numero di strutture agrituristiche Massa Marittima (74), Castiglione della Peascaia e Orbetello (63) Scansano (59).