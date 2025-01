"Agrimarketing", corso gratuito con 15 posti

Si chiama ’Agrimarketing’ ed è la strategia che combina il sapere tradizionale con l’innovazione del marketing per trasformare i prodotti agricoli e i servizi del settore agroalimentare in storie vincenti, capaci di parlare direttamente al consumatore. La materia è sempre più presente nella quotidianità delle persone ed è per questo che per un’azienda riuscire a far emergere i propri prodotti rispetto ai competitor è un’azione che richiede tanto studio e professionalità.

È in questo contesto che si inserisce il nuovo corso di Confcommercio riservato a chi vuole fare la differenza nel mondo del marketing agroalimentare. Il programma, infatti, non solo insegna come promuovere i prodotti, ma prepara anche a gestire i servizi connessi, a sviluppare strategie di mercato efficaci e a costruire relazioni durature con i clienti e le reti di vendita.

I posti disponibili sono 15 e il corso completamente gratuito mira a formare 15 esperti altamente specializzati. La durata complessiva del percorso è di 8 mesi, articolati in 600 ore totali, di cui 380 ore di formazione in aula e laboratorio, 30 ore di orientamento e accompagnamento e 190 ore di stage.

"Formare esperti di marketing agroalimentare è un passo importante per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro locale – dice Gabriella Orlando (nella foto), direttrice Confcommercio – in particolare per il settore Agribusiness, che ha un enorme potenziale, soprattutto per la Maremma".

Per informazioni contattare l’Agenzia Formativa Confcommercio in via Tevere, a Grosseto.