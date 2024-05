Agricoltura in lutto per la scomparsa di Lozzi

Cordoglio per la scomparsa di Andrea Lozzi, imprenditore agricolo di 58 anni, molto noto e stimato, al termine di una malattia inesorabile.

Lozzi, sposato e padre di un figlio, aveva ereditato la passione per il lavoro in campagna dal padre Mario, titolare di un’azienda agricola in località Barbaruta che produceva anche carne. Di quella azienda aveva poi preso la conduzione affiancandoci anche l’allevamento di cavalli che per lui rappresentavano una grande passione. Successivamente aveva deciso di lavorare per conto terzi e di produrre foraggi, sempre con l’azienda agricola di famiglia, impegnandosi anche in altre attività. Socio di Coldiretti, è stato anche consigliere di Costravi, nonché consigliere e vice presidente della cooperativa Raspollino e vice presidente della cooperativa Ponti di Badia. All’indomani del terremoto a L’Aquila, portò personalmente aiuti agli agricoltori di quei territori.

La salma è stata composta nella Casa funeraria Rocchi e domani alle 15, nella chiesa di Santa Lucia, si svolgeranno i funerali.