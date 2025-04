Agopuntura salute e benessere

Si parlerà di agopuntura ma anche di salute e di benessere durante l’incontro di giovedì organizzato dall’associazione 50&Più Grosseto. L’appuntamento è a partire dalle 16.30, nella sala conferenze del Museo di Storia naturale in Piazza Pacciardi. La dottoressa Fulvia Perillo approfondirà il ruolo dell’agopuntura nella medicina classica, illustrandone le indicazioni e le possibili integrazioni con i trattamenti convenzionali. Anna Maria Della Monica, presidente di 50&Più Grosseto, sottolinea il valore culturale dell’iniziativa: "50&Più non è solo un’associazione – spiega Della Monica -ma un luogo di ritrovo culturale a 360 gradi. Ci si incontra per parlare di salute, ma anche di storia, di cultura e di benessere. Il nostro obiettivo è offrire momenti di approfondimento e confronto su temi di grande interesse per la generazione over, come la socialità, la cultura e la lotta alla solitudine. Ringrazio la dottoressa Perillo per essersi messa a disposizione gratuitamente, dimostrando grande sensibilità e spirito di condivisione". A evidenziare l’importanza del progetto intervengono anche Giulio Gennari, presidente Confcommercio Grosseto, e Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto: "50&Più è un sistema associativo e di servizi che pone grande attenzione alla qualità della vita delle persone – commentano Gennari e Orlando - nel loro rapporto con enti e istituzioni locali e nazionali. Il nostro impegno come Confcommercio è rivolto alla ricerca di idee, soluzioni e opportunità anche per permettere a tutti di vivere pienamente ogni età. Con oltre 50 anni di storia". Infine Silvia Guerrini, segretario dell’associazione ribadisce: "Attraverso questi incontri vogliamo - sottolinea Guerrini - offrire non solo informazioni utili, ma anche momenti di socialità e confronto".