"Agli Albori dello Sport", che successo

In tanti hanno partecipato al Museo "Falchi" di Vetulonia a "Agli Albori dello Sport", laboratorio didattico per bambini e famiglie a cura del Parco di archeologia sperimentale "Gli Albori". Un evento che rientrava nella "Giornata degli Etruschi", promossa dal Consiglio regionale della Toscana, nato grazie al Comune di Castiglione della Pescaia e del Muvet. Tema principale la nascita e l’evoluzione dello sport attraverso il percorso tra arma e strumento sportivo. Dalla più antica ars venatoria fino alla nascita delle diverse discipline sportive tramite gli strumenti, archi, pesi, dischi, giavellotti, calzature, guantoni da pugilato, degli atleti dell’antichità. "Sono felice dell’interesse che ha stimolato l’evento, testimoniato dal bel numero di partecipanti" dice Riccardo Chessa, archeologo sperimentalista e direttore scientifico del Parco Archeologico "Gli Albori". "Abbiamo avuto – prosegue – anche una buona risposta social ricevendo chiamate da altre regioni come Emilia Romagna e Trentino." Da oltre vent’anni Riccardo Chessa si occupa di formazione nell’ambito delle scienze archeologiche agli studenti di ogni ordine e grado e collabora a livello internazionale con Università, centri di ricerca e Soprintendenze per i beni culturali e musei.