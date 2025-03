Aggredito con calci e pugni. Un uomo picchiato alla stazione. Si cercano i responsabili

GROSSETOLo hanno aggredito in piazza della stazione, prima delle 8 di ieri. Un’aggressione violenta, fatta di calci e pugni. L’uomo è stato trovato in una pozza di sangue. Un nordafricano di 32 anni, stava dormendo quando è stato aggredito da un gruppo, anche questo di stranieri. A trovarlo, in brutte condizioni, sono stati i militari dell’Esercito che pattugliano la zona da qualche settimana. Hanno chiamato subito il 112 e in pochi minuti sono arrivati gli agenti delle Volanti insieme all’ambulanza che ha poi trasferito l’uomo all’ospedale dov’è tuttora ricoverato. Tutto pare sia nato dai problemi di droga: probabilmente come spesso accade in questi casi liti per il controllo delle piazze di spaccio.Una "guerra" che sta davvero facendo preoccupare le forze dell’ordine che infatti, soprattutto alla stazione, stanno cercando di aumentare i controlli. Gli agenti intervenuti stanno cercando di ricostruire questo episodio che si inserisce sicuramente nel mondo della droga. Il 32enne di origini tunisine, che ha comunque qualche precedente, stava dormendo in piazza Marconi quando è stato aggredito. Un episodio che non è stato isolato: qualche giorno fa, un altro ragazzo nordafricano è stato soccorso e portato al pronto soccorso del Misericordia con diversi traumi. Era stato preso a bastonate sempre nella zona della stazione, dove ci sono molti nordafricani senzatetto che dormono nelle case abbandonate che ci sono lungo la ferrovia. Anche in questo caso i protagonisti sono stati uomini e ragazzi, quasi tutti nordafricani, legati al mondo dello spaccio. Dietro alle aggressioni quindi, ci sarebbe uno scontro per il controllo delle piazze di spaccio. Il trentaduenne è arrivato al pronto soccorso con il volto completamente coperto di sangue ed è stato ricoverato per accertamenti. Era stato colpito anche al corpo e ha riportato diversi traumi. Gli agenti delle Volanti stanno indagando per individuare i responsabili.