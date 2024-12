Aggiornamenti tecnologici per la stazione sciistica

La stazione sciistica amiatina, soprattutto sul versante grossetano, si fa sempre più aggiornata. Nei giorni scorsi è stata installata una nuova e importante centralina meteo presso la partenza della Seggiovia delle Macinaie. "L’installazione e la creazione del programma hanno richiesto un notevole impegno – spiegano dalla Isa Impianti - ma siamo lieti di annunciare che, a partire da oggi, nella pagina dedicata https://amiataisa.it/webcam-meteo/, subito dopo le immagini delle sei webcam, è possibile trovare, la temperatura attuale, a percentuale di umidità, la velocità del vento, le previsioni meteo e tutti i grafici relativi alle rilevazioni settimanali del Prato Macinaie. Grazie a questa novità, oltre alle immagini, sarà possibile consultare anche la situazione meteo in tempo reale".

Continua l’apertura anche per oggi della sciovia Jolly, del tapis roulant Macinaie con tracciati per campo scuola principianti e percorso ludico per bob e infine la seggiovia Macinaie che è aperta solo per pedoni. "Il bel tempo e le temperature più miti rispetto alle precedenti giornate di Natale – proseguono dalla Isa Impianti - continuano a richiamare numerosi turisti sulla nostra montagna. Al Prato delle Macinaie e al Prato della Contessa, centinaia di famiglie con bambini stanno approfittando della neve, dell’aria pulita e del piacere di una giornata all’aria aperta. Le aree attrezzate, come il campo scuola Jolly e il tapis roulant delle Macinaie (oltre 100 metri di lunghezza), dedicate sia alle prime lezioni di sci con la Scuola di Sci Monte Amiata Ovest, sia al divertimento con bob e slitte, stanno riscuotendo grande successo. Dai primi timidi giorni siamo arrivati a vedere persino "file" per risalire sul Jolly e sul tapis roulant, un chiaro segnale della soddisfazione dei nostri visitatori".

L’obiettivo è riuscire a mantenere aperta, almeno parzialmente, la stazione sciistica anche nei prossimi giorni, ma tutti gli aggiornamenti verranno forniti sul sito di Amiata Isa.