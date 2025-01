Agevolazioni per la Tari: "Già attuate in passato"

FOLLONICA

"Siamo soddisfatti della scelta dell’amministrazione Buoncristiani in continuità con l’amministrazione Benini. Il regolamento Tari era stato modificato con una delibera approvata nel consiglio comunale del 24 aprile scorso, presentata dall’allora assessore Ciompi e voluta da tutta giunta, per continuare ad alleggerire il peso della Tari ai commercianti che rientrano nel perimetro dei lavori per la riqualificazione del quartiere Senzuno ed ovviamente l’agevolazione per il 2024 era limitata a quello che lo scorso anno era il perimetro dei lavori, cioè via della Repubblica. Bene che, grazie al regolamento da noi voluto, la nuova amministrazione abbia deciso di confermare le agevolazioni adeguandole al nuovo perimetro dei lavori". Così in una nota i consiglieri Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri e Andrea Pecorini. "Gli attuali amministratori si sono limitati a produrre una delibera di giunta con l’indicazione delle attuali zone interessate e dovrebbero riconoscere quanto fatto in passato"