Admo, Grosseto presente. Sabato in piazza Duomo per "guidare" il donatore

GROSSETO

L’Admo, l’associazione Donatori Midollo Osseo, torna nelle principali piazze italiane con la campagna "Match It Now", con l’obiettivo di invitare i giovani tra i 18 e i 35 anni ad iscriversi al registro italiano donatori midollo osseo (Ibmdr), attraverso un prelievo di sangue o di saliva. Dal 1990 l’Associazione agisce con lo scopo principale di informare la popolazione italiana sulla possibilità di donare il midollo osseo quale unica cura per i tanti pazienti che, affetti da leucemia o altra patologia del sangue, necessitano di trapianto per sconfiggere la malattia e tornare a vivere. Il trapianto può essere fatto solo grazie ad un donatore compatibile ma tale compatibilità all’interno della propria famiglia è una variabile molto rara e quindi è quasi sempre necessario rivolgersi al registro dei donatori: solo 1 su 100mila può essere "il tipo giusto". Sono stati realizzati enormi progressi in campo medico che rendono la donazione un processo assolutamente sicuro e per niente invasivo. Si ricorda che il midollo osseo non è il midollo spinale. L’iscrizione al Registro è possibile dai 18 ai 35 anni di età, con un peso di almeno 50 chili e buone condizioni di salute. La donazione effettiva si midollo osseo e cellule staminali emopoietiche è caratterizzata da una procedura sicura e in grado di cambiare in meglio la propria vita, oltre a salvarne una. A Grosseto i volontari, guidati dal presidente Fausto Brandi (nella foto) saranno presenti sabato dalle 15 alle 20 in piazza Duomo, per dare informazioni sulla donazione di midollo osseo e per guidare il potenziale donatore nel percorso di iscrizione al registro. Per l’occasione sarà possibile iscriversi direttamente sul posto ed effettuare un prelievo di saliva grazie alla presenza di medici ed infermieri dell’ospedale Misericordia e grazie all’ambulatorio medico mobile messo a disposizione dalla Cri. E’ possibile fare la pre-iscrizione per l’inserimento nel registro donatori qui: www.donatoriadmo.org selezionando l’evento "Match it Now 2023: Grosseto".