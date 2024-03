Adf: allacciamento della bonifica in località Piatto Lavato

A Grosseto intervento dell’Acquedotto del Fiora per l’allacciamento della bonifica in località Piatto Lavato. I lavori di AdF sono in programma domani dalle 8 alle 18 e determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua sulla Strada provinciale 108, strada Piatto Lavato 1, strada Piatto Lavato, strada degli Acquisti, località Rogaie, Strada provinciale 152 Vecchia Aurelia, Poggetti Vecchi, Barbaruta, strada Comunale Montalcino. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 18 del giorno stesso.