Addio al più grande naturalista. Morto Fulco Pratesi, padre del Wwf: "Fondò le oasi di Burano e Orbetello"

ORBETELLOLa Maremma piange Fulco Pratesi, il padre del Wwf Italia. Aveva 90 anni. Una vita di impegno sul fronte dell’ambientalismo. Nel 1966 creò l’associazione del Panda, insieme a dieci amici, autofinanziandosi con 20mila lire ciascuno. L’obiettivo iniziale era di salvare una palude nella Maremma. La prima grande impresa, infatti, fu l’acquisizione dell’area del Lago di Burano, a Capalbio. All’epoca, questa zona era una riserva di caccia, affittata annualmente per 4 milioni di lire. Pratesi propose al consiglio del Wwf di affittare l’area per trasformarla in una riserva naturale. E grazie a una raccolta fondi tra i soci, nel 1967 nacque l’Oasi del Lago di Burano, la prima in Italia. Quell’Oasi, che porta indelebile la traccia lasciata dal fondatore, si estende oggi su circa mille ettari e rappresenta un esempio significativo di come un’area destinata a scopi venatori possa trasformarsi in un santuario per la tutela degli animali e la biodiversità. In questa zona è possibile osservare specie come il Cavaliere d’Italia, un uccello che nel 1964 ispirò l’intervento di Pratesi e dell’ornitologo tedesco Hardy Reichelt. L’impegno di Pratesi si sviluppò negli anni successivi e contribuì alla definizione di leggi fondamentali per la tutela dell’ambiente, come la legge 157 sulla fauna e quella sui parchi del 1991. Ma la Maremma in particolare gli deve molto. Grazie alla sua visione e al suo impegno, aree come il Lago di Burano sono state salvaguardate, diventando punti di riferimento per la conservazione della biodiversità e per l’educazione ambientale. Oggi sono oltre cento le Oasi Wwf presenti in Italia e proteggono circa 27mila ettari di natura. E poi il suo attivismo nella zona dell’Argentario, la sua seconda casa. "Se il Wwf tutto è in qualche modo figlio di Fulco – afferma Alessandra Prampolini, direttrice generale Wwf Italia – e se oggi abbiamo tutti perso una colonna fondante della nostra famiglia, per alcuni tra cui me Fulco è parte delle memorie dell’infanzia più antica, con la sua firma elegante in calce alle lettere che ci facevano sognare raccontando di animali e luoghi meravigliosi e con il tratto inconfondibile dei suoi disegni.Appassionato, straordinario conoscitore di piante e animali, che osservava e disegnava con attenzione maniacale, è stato un grande trascinatore. Il suo entusiasmo, le sue intuizioni, hanno portato prima alla nascita del Wwf, poi ai risultati come la protezione di lupo, orso e altre specie. È stato il creatore del movimento ecologista italiano"Riccardo Bruni