"Addio al Commissario Bergamasco: saluti a Grosseto"

Giornata di saluti alla Questura di Grosseto. In questore Antonio Mannoni ha incontrato ieri mattina e rivolto un sentito saluto di commiato al commissario capo della Polizia di Stato, Maurizio Bergamasco, che da domani andrà in congedo per raggiunti limiti di età e al commissario capo Eva Ghilli, che dal 4 settembre andrà a dirigere il commissariato di Volterra. Il viaggio nella Polizia di Maurizio Bergamasco è stato lungo 36 anni, un viaggio durante il quale ci sono stati momenti esaltanti, grandi soddisfazioni professionali, ma anche situazioni difficili. Saluto affettuoso e un ringraziamento a Eva Ghilli che ha iniziato la sua carriera a Torino e Genova. Ha poi frequentato il 108° corso di formazione per Commissari alla Scuola Superiore di Polizia di Roma, al termine del quale è stata assegnata alla Questura di Grosseto. A Grosseto si è occupata della delicata attività del controllo del territorio, le Volanti della Questura, facendosi apprezzare da tutti i collaboratori per le particolari doti umane e professionali.