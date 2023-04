Acquisto della prima casa, contributo a fondo perduto dal Comune

Sono in arrivo contributi a fondo perduto per l’acquisto della prima casa.

Il Comune di Monterotondo Marittimo nel quadro delle misure messe in campo per riqualificare il patrimonio edilizio esistente e incentivare l’insediamento residenziale di nuovi nuclei, ha pubblicato il bando "Abitare Monterotondo Marittimo 2023".

Per questa misura è stato stanziato un fondo di 50mila euro. Il contributo massimo erogabile per ciascuna domanda è di 6mila euro per l’acquisto dell’immobile e 1000 euro per le spese notarili.

"Abbiamo rifinanziato la misura già sperimentata negli anni precedenti – spiega il sindaco Giacomo Termine – perché la riteniamo un importante aiuto per le giovani coppie che desiderano acquistare la prima casa. Sono ammessi al contributo gli acquisti della prima casa effettuati nel periodo che va dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, da parte di singole persone fisiche o da coppie di persone cointestatarie dell’immobile".

Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line accedendo, a seguito di autenticazione con Spid o Carta di Identità Elettronica (Cie), allo sportello telematico (Sut) presente sul sito del Comune entro le ore 10 del 31 dicembre 2023.

"Vogliamo incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio e contrastare il fenomeno dello spopolamento che caratterizza i piccoli comuni – dice ancora il primo cittadino –, favorendo quindi l’insediamento residenziale di nuovi nuclei familiari nel nostro territorio".

Sono escluse dal finanziamento le compravendite effettuate tra parenti o affini entro il terzo grado.