Acqua Village, un premio dopo l’altro per il parco follonichese

È un progetto nato più di trent’anni fa quello di Acqua Village. Il 23 settembre scorso ad Amsterdam, Apo, (lo scivolo anello, la novità 2024 del parco acquatico di Follonica, un innovativo scivolo alto 18 metri che integra nella sua struttura una grande anello con una scenografia particolarmente curata), è stato premiato tra le "Migliori nuove attrazioni acquatiche" in Europa, classificandosi al terzo posto agli European Star Awards, promossi dalla rivista internazionale del settore "Park international", nella sezione "Best new water attractrions". Due giorni dopo sempre ad Amsterdam, sono arrivate le nomination ai Park World Excellence Awards 2024, organizzati dalla rivista a tiratura mondiale, "Park world magazine". Il parco acquatico di Follonica e Apo, lo scivolo anello, erano entrambi in nomination con altri sei parchi acquatici rispettivamente come "Best water park of the year" e come "Best water park experience" per il settore Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). L’ultimo in ordine di tempo è il premio speciale della giuria ai Parksmania Awards 2024 assegnato all’Acqua Village di Follonica sempre per la novità dell’anno, Apo, lo scivolo anello. "I premi sono il riconoscimento del vostro lavoro quotidiano – afferma l’assessore regionale all’Economia Leonardo Marras– la crescita costante di Acqua Village è una soddisfazione per la Toscana e ne migliori l’offerta turistica. La sfida da vincere è ora quella di continuare ad investire. Una tensione verso il miglioramento vissuta come una sfida continua nei confronti dei grandi parchi di divertimento europei". Marcello Padroni è il proprietario. "Per Acqua Village il 2023 e il 2024 – ha detto – hanno rappresentato un importante passo in avanti: le due strutture hanno raggiunto standard riconosciuti in Europa, ce lo dicono i premi e le candidature di queste ultime settimane".