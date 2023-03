Acqua potabile per le piscine AdF: ‘Regole necessarie’

La paura della siccità è reale. Soprattutto in un territorio come quello della Maremma dove sono presenti molti agriturismi. Il motivo del contendere? Il regolamento regionale che definisce le norme che i gestori dovranno adottare e far rispettare per il consumo virtuoso d’acqua. Inclusa quelle delle piscine. Le regole: le piscine degli agriturismi potranno utilizzare l’acqua dell’acquedotto concordando tempi e modalità con il gestore. Una misura che ha sollevato le protesta degli agriturismi a cui ha dato voce la Cia "C’è grande preoccupazione – commenta la Cia – perché ad oggi non sarà possibile utilizzare l’acqua per le tante strutture in tutto il territorio. Chiediamo ad Acquedotto del Fiora di rivedere e ripensare questa decisione quanto prima". Ma la linea di Acquedotto del Fiora è chiara. "Già l’anno scorso l’Autorità Idrica Toscana il 16 giugno 2022 invitava tutti i Comuni ad emanare una ordinanza che limitasse i consumi di acqua ai soli scopi essenziali igienici e domestici fino al 30 settembre, di fatto confermando l’impossibilità di utilizzo o rabbocco per le piscine per tutto il periodo da AdF già indicato, ovvero da inizio giugno a fine settembre. La comunicazione attivata da AdF, anche quest’anno, ha quindi avvertito preventivamente l’utenza dell’impossibilità di utilizzare acqua potabile per le piscine nel periodo estivo, tenendo conto che, visto il perdurare dell’emergenza idrica, saranno probabilmente assunti sul territorio provvedimenti analoghi a quelli dello scorso anno. Come l’anno scorso, quindi, i riempimenti eo rabbocchi delle piscine ad uso pubblico con acqua potabile autorizzati sono da effettuarsi entro il 31 maggio. AdF ha inviato lo scorso 15 febbraio apposita comunicazione a tutti i clienti che hanno presentato domanda nel 2022, per ricordare iter di presentazione e scadenza dei termini, ovvero il 12 maggio".