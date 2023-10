"Acqua-7 grandi opere". Una mostra fotografica dell’autorità idrica

Oggi alle 11.30 al Polo Universitario Grossetano, sarà inaugurata la mostra fotografica “Acqua - 7 grandi opere per la Toscana”. La mostra fotografica racconta per immagini sette grandi opere infrastrutturali legate a acquedotto, depurazione e fognature, costruite e messe a regime nell’arco dei dieci anni di vita dell’ente. Saranno presenti gli assessori Luca Agresti e Simona Rusconi, in rappresentanza dell’Amministrazione e il direttore generale dell’Autorità Idrica Toscana Mazzei.