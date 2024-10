Accordo Zeus aggiornato ‘Percorsi’ per i maltrattanti

È stato firmato dal Questore di Grosseto Claudio Ciccimarra e dalla direttrice del Coeso Società della Salute Tania Barbi il protocollo di intesa aggiornato in materia di atti persecutori e violenza domestica, noto come protocollo "Zeus". Il Questore ha affermato di confidare negli effetti positivi del protocollo, valido strumento in termini di abbassamento della recidiva, a dimostrazione che gli interventi preventivi rivolti all’autore della violenza hanno grande importanza e si collocano in rapporto di complementarietà rispetto a quelli a sostegno delle vittime. Nel protocollo di intesa, i soggetti maltrattanti che ricevono l’ammonimento da parte del Questore sono invitati a recarsi, nel primo giorno utile di apertura, allo sportello Sam, lo spazio di ascolto per maltrattanti, per sottoporsi a un colloquio con gli operatori e decidere se intraprendere un percorso di assistenza, volto a modificare i propri comportamenti violenti. Sarà direttamente la Divisione della Polizia anticrimine a comunicare agli operatori di sportello la data scelta per il primo colloquio, facilitando, così, l’avvio del percorso. "La firma di questo protocollo – commenta il presidente del Coeso Vivarelli Colonna – rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro la violenza domestica e gli atti persecutori. L’aggiornamento del protocollo Zeus conferma la nostra volontà di creare un sistema di intervento rapido ed efficace, in cui la collaborazione tra istituzioni locali, Polizia di Stato e servizi sociali è centrale. La nostra missione è quella di proteggere le vittime".

"Aggiornare periodicamente questi strumenti operativi è molto importante – dichiara la direttrice Tania Barbi – perché permette di sperimentare delle procedure e metterle meglio a punto. Con questo ultimo aggiornamento, l’eventuale presa in carica del soggetto maltrattante sarà più rapida". Lo sportello Sam, si trova in viale Cimabue a Grosseto, all’ingresso di Villa Pizzetti. Riceve il pubblico su appuntamento ogni martedì dalle 9 alle 13 e venerdì dalle 14 alle 19 e presta assistenza telefonica il mercoledì dalle 10 alle 14 (Per informazioni 337/1395542).