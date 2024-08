Accordo per la rotatoria. Sarà sistemata la zona del bivio a Boccadoro

La rotatoria al servizio di Porto Ercole si farà. È atteso da tanti anni dalla popolazione un rondò sulla strada 167 per la messa in sicurezza del bivio in località Boccadoro, quello che permette tra l’altro anche di accedere all’area del cimitero di Porto Ercole, oltre che al centro abitato stesso. E in cui, nel corso del tempo, si è registrato anche qualche incidente. Un’opera pubblica a servizio del paese per la quale servivano, però, diversi passaggi burocratici prima di vederla realizzata. Tra questi, uno degli ultimi step riguardava l’acquisizione da parte del Comune di un’area in località Boccadoro, necessaria per poter avanti l’iter e poter passare ai lavori veri e propri. Un passaggio che approda adesso in consiglio comunale – la seduta è programmata per lunedì 2 settembre alle 9 – e che permetterà di arrivare ai passaggi successivi e all’inizio dei lavori intorno ai primi mesi del nuovo anno. Non solo: oltre alla rotatoria, che avrà un costo per le casse comunali di 700mila euro, in quella zona sorgerà anche un piccolo centro commerciale, che verrà realizzato in seguito e che vedrà, appunto, una maggiore sicurezza stradale dettata appunto dalla novità in questione. "L’accordo bonario trovato con le due proprietà è durato 4 mesi, con un privato e una società – spiega il vicesindaco Michele Lubrano –. Per quanto riguarda quest’ultimo sorgerà un piccolo centro commerciale nella zona Peep. Sono stati acquisiti 108 metri per la realizzazione della famosa rotatoria. Periodicamente in quella zona avvengono infatti tanti incidenti. Adesso faremo il passaggio con il notaio e apriremo la conferenza di servizi per i vari pareri, dato che è stata fatta una modifica al progetto. Poi apriremo la gara, speriamo che a gennaio 2025 si potranno iniziare i lavori. Servirà a tutti i cittadini di Porto Ercole, è una rotatoria necessaria". L’argomento andrà appunto lunedì in consiglio comunale, che come ordine del giorno vedrà anche una variazione al bilancio di previsione, l’approvazione del bilancio consolidato del 2023, l’adozione del piano attuativo del Carrubo Alto, la variazione al Dup 2024/26, un’integrazione alla delibera sul Documento unico di programmazione e il riconoscimento di un debito fuori bilancio. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming.

Andrea Capitani