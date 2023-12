Accoltellato vicino alla Stazione

Una nuova lite con accoltellamento vicino alla stazione di Grosseto, in piazza Marconi. Il fatto è accaduto ieri sera, poco dopo le 19, al parcheggio del supermarket Lidl, che si trova a pochi metri dalla Stazione ferroviaria, in piazza Marconi. Poco prima di cena è infatti scoppiata una lite tra alcuni cittadini stranieri, che ben presto è degenerata. Uno dei giovani coinvolti è infatti stato ferito, resta da capire, al momento, se dopo essere stato raggiunto da un coltello o da una bottiglia spaccata e poi usata come strumento per offendere. Il giovane è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, ma non corre pericolo di vita.