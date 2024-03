Accoltellamento per la droga. Due arresti

Due fratelli, entrambi di origini nordafricane, sono stati aggrediti, malmenati e rapinati. Sono stati vittime di un’escalation di violenza cominciata la scorsa estate e che era culminata con l’aggressione in via della Pace, quando uno dei due fratelli era stato accoltellato davanti a un bar. Per questi episodi due ragazzi di origini tunisine sono stati arrestati dalla squadra mobile ma uno di loro, ieri è stato scarcerato in quanto il giovane ha sostenuto di non essere maggiorenne. Dietro a questa violenza ci sarebbe una guerra per il controllo delle piazze di spaccio, ecco perché è indagato per spaccio anche l’uomo vittima insieme al fratello delle aggressioni.