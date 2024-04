Abusivismo immobiliare. Riunito il tavolo di monitoraggio periodico

Prosegue l’impegno per il contrasto all’abusivismo immobiliare da parte della Camera di commercio Maremma e Tirreno insieme agli altri soggetti che nel 2021 hanno sottoscritto il protocollo d’intesa su questo tema importante. Si è riunito, infatti, il tavolo periodico per la verifica dello stato di attuazione del protocollo d’intesa, a cui hanno partecipato Cciaa Maremma e Tirreno, Guardia di Finanza , Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari di Livorno e Grosseto, Associazione nazionale agenti e mediatori d’Affari di Livorno, le direzioni provinciali Inps di Grosseto e Livorno. Durante la riunione la Camera ha illustrato ai presenti un ulteriore protocollo specifico per il settore turistico-balneare, firmato a marzo con la Guardia di finanza per favorire la legalità e la trasparenza dell’attività di impresa a tutela dell’economia legale, della concorrenza e del libero mercato, per la realtà economica turistico-balneare. La Cciaa ha invitato a vigilare e segnalare anche su questo aspetto particolare del settore. Proficuo è stato il confronto fra i diversi soggetti del tavolo dei territori delle province di Grosseto e Livorno che proseguono con attenzione il monitoraggio sull’abusivismo immobiliare. Dai presenti è stata sottolineata l’importanza di informare adeguatamente anche la cittadinanza su questo tema: i clienti per essere certi di non avere a che fare con un caso di abusivismo, a loro tutela possono sempre chiedere che venga esibito il patentino di agente immobiliare e la verifica dei requisiti necessari per le agenzie. Chi esercita abusivamente l’attività di agente immobiliare, infatti, crea un danno enorme ai clienti, alla categoria e più in generale a tutto il comparto economico. I partecipanti al tavolo proseguiranno nell’impegno di contrasto al fenomeno anche con azioni di informazione mirate, per favorire non solo l’indispensabile rispetto delle norme vigenti, ma la tutela della categoria degli agenti immobiliari e dei clienti.