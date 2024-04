Abbattimento barriere

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche in via Del Canale, via Maroncelli e via Bramante a Marina di Grosseto. Nello specifico, l’intervento di manutenzione, dal valore complessivo di 36mila euro, porterà alla costruzione di nuove rampe finalizzate a garantire un accesso agevole e sicuro al marciapiede.

"Il progetto riveste una grande importanza per la comunità – dicono il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi –. L’Amministrazione si impegna costantemente per rendere accessibili e inclusivi i percorsi ciclabili e pedonali del territorio e delle frazioni. Ogni anno, le nostre località sono affollate da un gran numero di persone e vogliamo assicurarci che tutti possano fruire di questi spazi in modo comodo e sicuro".