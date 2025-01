A tavola con il mistero. Ospiti Sherlock Holmes e il suo amico Watson

GROSSETO

Questa sera dalle 20, nel ristorante Essenza, in piazza Esperanto, la Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it) organizzerà una ’cena in giallo’ con tanto di premi per i migliori investigatori della serata. Un caso da risolvere prima del dessert rimanendo comodamente seduti a tavola, proprio come in un Cluedo vivente.

In scena una verve tutta toscana e un tocco di umorismo inglese grazie alle doti investigative del mitico Sherlock Holmes, del suo amico John Watson e della signorina Morstan, interpretati da Franco De Rossi, da Carlo Emilio Michelassi, allievo di Giorgio Albertazzi, e da Paola Alberti. La regia è della giornalista e scrittrice maremmana Paola Alberti, allieva di Dacia Maraini e autrice di numerosi libri polizieschi ambientati anche nel nostro territorio, che tiene corsi di scrittura creativa in tutta la Toscana e uno proprio a Essenza. Per info e prenotazioni tel. 0564 646014 o 324 8815989.