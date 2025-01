A Manciano il record delle proposte presentate

MANCIANOSe il 2024 è stato l’anno in cui molte amministrazioni comunali maremmane hanno lottato contro progetti eolici paracadutati sui vari territori, il 2025 si apre all’insegna di un certo fermento per il settore agrivoltaico con ben due progetti. Il Comune di Manciano è tra i più coinvolti. Proprio oggi scadono i tempi delle osservazioni contrarie al progetto denominato "Campigliola". Tratta di un nuovo impianto agrivoltaico denominato dalla potenza complessiva di 57,5 MWp ed un sistema di accumulo da 20 megawatt. Negli Stati Uniti e in Australia è da tempo realtà, in Italia è la a società portoghese Edp Renewables, specializzata nello sviluppo di progetti eolici e fotovoltaici, che vorrebbe realizzare un impianto agrivoltaico chiamato ‘Pascolo solare Maccabove’, della potenza di picco di 44,46 megawatt. E l’obiettivo sarebbe quello di realizzarlo nel Comune di Manciano. Di recente però la giunta regionale toscana, chiamata a esprimere il parere ai fini del procedimento di Via, ha dato un giudizio sfavorevole per l’impatto visivo che l’impianto avrebbe sul paesaggio rurale identitario. Per il sindaco di Manciano, Mirco Morini, che ormai ha perso il conto dei progetti di eolico e fotovoltaico che insistono sul proprio territorio, si è detto soddisfatto. "Si tratta – ha detto Morini – di un primo risultato importante e di questo dobbiamo dire grazie alla Regione Toscana. L’ho ribadito in più occasioni, la Maremma non può trasformarsi per far posto a questi progetti". Detto ciò è altrettanto corretto ricordare che il parere della Regione è certamente importante, ma non vincolante, per cui dipende poi dal Mase. Il progetto del pascolo solare prevede di combinare la produzione di energia elettrica tramite impianto fotovoltaico da installare su un’area di circa 70 ettari, L’attività agronomica e zootecnica è calibrata per un gregge di circa 330 capi. Nel 2025 le Amministrazioni e i comitati manterranno alta l’attenzione sui progetti di parchi eolici che in provincia riguardano Pitigliano, Sorano, Scansano, Magliano in Toscana e Orbetello.

