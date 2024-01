A disposizione c’è lo "Sportello Energia" riservato ad aziende, cittadini e pensionati

Cna Grosseto ha attivato da tempo lo Sportello energia, un servizio di consulenza riservato agli associati, imprese, cittadini, pensionati, pensato per comparare la tariffa energetica in essere con quella di alcuni soggetti convenzionati. Chi si rivolge allo Sportello energia, quindi, può presentare la propria ultima bolletta e, in base ad alcuni parametri, capire, a parità di condizioni, se le tariffe offerte dai fornitori convenzionati con Cna possono essere più convenienti. In quel caso, l’interessato potrà siglare un contratto con fornitore convenzionato con Cna e ottenere l’applicazione del tariffario previsto. Per quanto riguarda, invece, la consulenza su eventuali contratti “capestro” o su truffe, Cna Grosseto ha attivato da tempo una convenzione con Federconsumatori, che in questo periodo è impegnata in una serie di incontri informativi sul territorio. L’associazione si offre di fornire consulenza e assistenza, se necessario, nel caso in cui si sia incorsi nella sottoscrizione di contratti truffaldini. Per informazioni su entrambi i servizi è possibile rivolgersi a Cna Grosseto chiamando il numero 0564 4711 o scrivendo ad: [email protected]