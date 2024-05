A Dianora Tinti il "Premio Letteratura"

Il ‘Premio Letteratura 2024’ è l’ennesimo prestigioso riconoscimento per la scrittrice e giornalista grossetana Dianora Tinti che è stata premiata dal Comune di Pesaro e da Accademia Agape Caffè Letterari d’Italia e d’Europa, che propone salotti letterari nei più importanti caffè storici Italiani ed Europei, presieduta da Antonio Lera, candidato al Nobel per la Letteratura nel 2024, proposto al Premio Strega e recente vincitore del Premio Procida Elsa Morante.

Insieme a Dianora Tinti sono stati premiate tante personalità importanti della cultura italiana, fra cui il regista Pupi Avati che ha ricevuto il premio ‘Cinema e Teatro - Vittorio De Sica’.

Dianora Tinti, conosciuta e apprezzata ormai in tutta Italia per la sua attività di scrittrice, giornalista, blogger (www.dianoratinti.it) e divulgatrice culturale (è anche presidente dell’associazione culturale ‘Letteratura e dintorni’) ha all’attivo tantissimi riconoscimenti e premi ricevuti. Fra gli ultimi, ricordiamo quello del 2018 alla Camera dei Deputati a Roma per meriti culturali, quello del 2020 ricevuto al Parque Tecnologico de Fuerteventura (Isole Canarie) e quello del 2022 ricevuto a Roma al Campidoglio in memoria di Lucio Colletti che ha visto premiati anche la giornalista tv Giovanna Botteri, l’attore Alessandro Gasmann, il giornalista Enrico Mentana, Aldo Cazzullo, Marta Marzotto, lo scrittore Silvio Perrella.