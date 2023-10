“La cucina per tutti di Casa Pappagallo”, il nuovo libro del cuciniere più amato del web

Grosseto, 10 ottobre 2023 - Dopo il grande successo di “Benvenuti a Casa Pappagallo” e “Tutti i sapori di Casa Pappagallo” (Vallardi), che hanno venduto più di 130.000 di copie, il cuciniere toscano torna con un nuovo ricettario, ricco di idee golose e spunti per stupire amici e familiari con il calore e il sapore della cucina casalinga più autentica. È infatti disponibile da oggi in libreria e su tutti gli store digitali “La cucina per tutti di Casa Pappagallo” (Vallardi), il nuovo libro del cuciniere più amato del web, che in questa raccolta esplora i sapori più autentici e genuini della tradizione italiana e internazionale. Più di cento piatti per chi ama i sapori di casa ma anche escursioni in terre lontane, per chi bada alla forma ma soprattutto alla sostanza e agli ingredienti genuini e per chi non vuole passare ore ai fornelli.

"Queste ricette sono un atto d’amore nei confronti dei miei lettori. Ne ho incontrati tanti in giro per l’Italia e sono stato travolto da un’accoglienza calorosa che mi ha fatto sentire a casa» - racconta Luca Pappagallo - «Pacche sulle spalle, strette di mano, selfie, sorrisi, risate, racconti, dediche, persino una proposta di matrimonio! Ed è pensando a loro, a voi, alla schiettezza e alla semplicità che ci contraddistinguono che ho preparato questa carrellata di ricette, da piatti della cucina regionale italiana a variazioni come la pasta all’arrabbiata con i funghi o la genovese di polpo, dalle specialità di paesi lontani fino a dolci golosissimi che fanno subito festa. Per condividere con voi il sapore caldo e accogliente di un piatto assaggiato insieme”.

Grossetano, classe 1964, Luca Pappagallo è tra i cuochi più seguiti e amati del web. Anche se si occupa di cucina a livello professionale da più di vent’anni, non si considera uno chef, bensì un ‘cuciniere curioso’. È un pioniere della rete: nel 1999, quando Internet era ancora agli inizi, fondò Cookaround, uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia. Ma è nel 2019 che fa il grande passo, mettendosi in gioco in prima persona con Casa Pappagallo®, il canale YouTube/Facebook e poi Instagram diventato in un paio di anni uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, con centinaia di migliaia di follower.

Da qui Luca propone quotidianamente ricette di piatti golosi, autentici e soprattutto facili da replicare, conditi dalla sua simpatia e dall’immancabile godurioso assaggio finale. Nel 2021 pubblica “Benvenuti a Casa Pappagallo” (Vallardi) e nel 2022 “Tutti i sapori di Casa Pappagallo”. Luca è anche uno dei volti del canale Food Network con il programma “In cucina con Luca Pappagallo”.

Maurizio Costanzo