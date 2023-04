Il cuciniere curioso Luca Pappagallo alla Rinascita

Oltre quattro mesi dopo l’iniziale data programmata, il cuoco scrittore Luca Pappagallo sarà ospite giovedì alle 18.30 della libreria Rinascita al Centro*Empoli Coop per presentare il proprio libro "Tutti i sapori di Casa Pappagallo". Originario della provincia di Grosseto, dove ancora vive, Luca Pappagallo è stato uno dei primi a intuire il potere della rete abbinata alla passione per i fornelli, tanto che nel 1999 ha fondato Cookaround, tra i primi siti web dedicati alla cucina. Un percorso di grande successo, che nel 2019 lo porta ad aprire lo spazio web Casa Pappagallo, con centinaia di video e tutorial di ricette che hanno fatto migliaia di visualizzazioni. In questo libro, Luca Pappagallo riscopre piatti, profumi e storie d’infanzia, e li combina – grazie anche ai nonni che l’hanno iniziato fin da piccolo alle cucine del mondo – in una selezione di ricette per tutti i gusti. Il cuciniere curioso, come egli stesso si definisce, riconferma il suo talento per una cucina succulenta e alla portata di tutti, presentando in una veste riccamente illustrata tante ricette per ogni occasione, piatti semplici e sontuosi per dare una svolta alla cena o festeggiare in grande.