Vicchio, consegnati cinque alloggi Erp

Vicchio, 27 marzo 2024 - Cinque alloggi di edilizia residenziale pubblica sono stati consegnati nelle scorse settimane ad altrettanti nuclei familiari in graduatoria. Un’azione efficace condotta dal Comune in sinergia con Casa spa che ha consentito di dare una risposta concreta per ridurre l’emergenza abitativa, il disagio abitativo che tocca, come altri comuni, anche Vicchio. Il sesto alloggio sarà assegnato a breve, al termine dei sopralluoghi del caso, e altri sei sono disponibili per far scorrere ulteriormente la graduatoria. Oltre a questi, è stato assegnato un alloggio in mobilità e per due dei sei alloggi ‘di risulta’ (non più occupati da inquilini) sono già previsti finanziamenti per la ristrutturazione. Prossimamente sarà pubblicato il nuovo bando di mobilità. Intanto sono partiti i lavori per dieci nuovi appartamenti Erp nell’ambito del Programma nazionale Pinqua finanziato dal Pnrr. “Abbiamo dato una boccata d’ossigeno a famiglie in difficoltà, una sistemazione da tanto attesa. Siamo particolarmente contenti per aver contribuito a dare sollievo. Un lavoro in sinergia tra Comune e Casa spa che continua” - sottolineano il sindaco Filippo Carlà Campa e l’assessore alle Politiche sociali Rebecca Bonanni. Aggiunge l’assessore Bonanni: “Grazie alle tempistiche serrate di assegnazione - spiega - con lo scorrimento e relative assegnazioni della nuova graduatoria, l’auspicio è quello di soddisfare entro il 2027 la stragrande maggioranza dei 26 nuclei presenti all’interno della nuova graduatoria, del luglio 2023, considerando anche la prossima costruzione dei nuovi alloggi Erp al Paretaio. L’attenzione al sociale è tra le priorità di questa Amministrazione, proprio per cercare di dare la risposta più efficace a quanti ogni giorno si rivolgono agli uffici comunali in cerca di aiuto e sostegno. E’ fondamentale continuare a investire e il piano casa approvato dalla Regione è un rilevante sostegno a Comuni e famiglie”. “Siamo riusciti a ottenere dalla Conferenza Lode (Livello Ottimale di Esercizio Erp) di indirizzare i fondi su determinati appartamenti in base alle necessità emerse dalla graduatoria - conclude l’assessore Bonanni -, il che ci ha permesso di procedere in maniera efficace nello scorrimento. A breve, infine, apriremo il bando di mobilità per i nuclei già assegnatari di un alloggio popolare che intendono presentare richiesta per il trasferimento in altro alloggio in virtù di modifiche intervenute nella composizione del nucleo familiare”. Maurizio Costanzo