Tumore al seno, doppio evento per la prevenzione

Firenze, 23 ottobre 2023 – Due eventi, un unico obiettivo: sensibilizzare le donne sull’importanza di effettuare controlli periodici per prevenire il tumore al seno. Per l’ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione tutta al femminile, Synlab Toscana propone due nuovi appuntamenti con 'La salute in un talk' per approfondire il tema del cancro alla mammella e di tutti gli strumenti a disposizione per eseguire una diagnosi precoce. Questi sono inclusi in un programma di screening che va dall’autopalpazione alla visita senologica agli esami strumentali come la mammografia e l’ecografia.

Il 24 ottobre, alle 18, si svolgerà online l’incontro “La prevenzione, un’importante conquista per la lotta contro il cancro al seno”, con la partecipazione di un medico senologo che dopo una panoramica sulla malattia, risponderà alle domande dei partecipanti al webinar. Molte donne sanno che il tumore al seno può manifestarsi anche se non si è in presenza di specifici fattori di rischio. Anche se oggi si muore molto meno a causa di questa patologia grazie ai progressi della medicina, attraverso la diagnosi precoce si può fare molto per individuare la malattia nella sua fase iniziale e limitarne le conseguenze. Come? Un primo passo per ridurre i fattori di rischio dell’insorgere di questa patologia è mantenere uno stile di vita sano, che include praticare regolarmente attività fisica, seguire un’alimentazione sana improntata sulla dieta mediterranea, evitare il fumo e limitare l’uso di alcolici. A questo si aggiungono buone pratiche come l’autopalpazione mensile per verificare che non si presentino alterazioni come noduli, ingrossamenti ed eventuali cambiamenti della mammella, aggiungendo periodici controlli clinico strumentali con gli specialisti.

Mercoledì 25 ottobre, alle 18, presso Synlab Centro Medico Toscano (Cmt) a Bagno a Ripoli in via Meucci, 4, si svolgerà l’evento in presenza “Mammografia ed ecografia mammaria: quando l’una e quando l’altra?”, con la partecipazione di un altro medico senologo, che illustrerà ai partecipanti le differenze tra i due esami strumentali e quando è indicato cominciare a fare i controlli periodici in base anche alla familiarità o meno al tumore al seno. La mammografia, integrata da tomosintesi, l’ecografia e l’esame clinico sono infatti le basi fondamentali per la diagnosi precoce del cancro mammario. Mammografia ed ecografia non sono due esami alternativi, ma anzi uno integra l’altro fornendo informazioni aggiuntive per una diagnosi più precisa. Come partecipare. Martedì 24 ottobre, ore 18, incontro online “La prevenzione, un’importante conquista per la lotta contro il cancro al seno”: la partecipazione è gratuita, è sufficiente registrarsi al link https://forms.gle/eNA1ArR3RexrkxKr9 oppure inviare una mail a comunicazione.med@synlab.it. Arriverà una mail, qualche giorno prima dell'evento e trenta minuti prima dell'inizio del webinar, contenente il link di accesso. L'evento online si terrà nella piattaforma Google Meet. Mercoledì 25 ottobre, ore 18, evento in presenza “Mammografia ed ecografia mammaria: quando l’una e quando l’altra?”: la partecipazione è gratuita, è sufficiente registrarsi al link: https://forms.gle/cdKPHeXYvYApWf8X8 oppure inviare una mail a comunicazione.med@synlab.it. Fino alla fine di ottobre Synlab Toscana propone alle proprie pazienti una tariffa agevolata sulla visita senologica, l’ecografia e la mammografia ove presente nei centri Synlab Centro Medico Toscano di Via Meucci 4 Bagno a Ripoli, di Via della Querciola 12 Sesto Fiorentino e di Via Cimabue 31-35r Firenze. Maurizio Costanzo