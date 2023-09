Toscana, tornano le Giornate europee del patrimonio con ingresso a 2 euro

Firenze, 21 settembre 2023 - Tornano sabato 23 e domenica 24 settembre le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Nelle due giornate saranno organizzate visite guidate, aperture straordinarie e iniziative nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, sviluppando il tema: “Patrimonio InVita” scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. Come ogni anno sabato 23 settembre nei musei a pagamento l’ingresso per le aperture straordinarie serali avrà il costo simbolico di 1 euro + 1 euro (applicato a tutti i biglietti dei musei statali fino al 15 dicembre 2023), destinato a fronteggiare i danni dell’alluvione al patrimonio culturale in Emilia Romagna. La Direzione regionale musei della Toscana presenta per questa nuova edizione oltre 50 appuntamenti nei suoi musei e luoghi della cultura presenti su tutto il territorio che compongono un articolato programma di incontri, presentazioni, mostre e visite guidate tematiche insieme ai tanti altri luoghi della cultura non statali che hanno aderito con moltissime proposte, contribuendo a realizzare un racconto corale che promuove e valorizza la ricchezza culturale trasversale presente sia nei grandi musei sia nei siti di eccellenza meno conosciuti distribuiti in ogni provincia. Firenze A Firenze aprono con orario continuato sabato 23 settembre dalle 8.15 alle 18 il Museo di San Marco e domenica 24 settembre dalle 14 alle 18 il Cenacolo di Sant’Apollonia. Al Museo archeologico nazionale sabato 23 alle 10 e alle 11 sono in programma due visite guidate dedicate a "L’affascinante viaggio etrusco nell’aldilà" e "Grecia ed Etruria. Storie di dei, di eroi e di viaggi per mare" Al Parco di Villa il Ventaglio sabato 24 e domenica 25 settembre, alle 10.30 il direttore Lorenzo Sbaraglio accompagnerà il pubblico una visita guidata gratuita, prima del reading teatrale "Vita da Marchese" scritto e interpretato da Sergio Amato con Adele Scuderi, Chiara Remorini al violoncello e Ilaria Palloni al flauto traverso, che ripercorre le vicende biografiche di Giuseppe Archinto (1783-1861), antico proprietario del Parco, promotore e finanziatore del riallestimento e dell'ampliamento realizzato da Giuseppe Poggi, in un viaggio attraverso i cruciali avvenimenti del tempo ed i suoi protagonisti. Per le Gep e per la rassegna "I giardini della Bizzarria" il “Gran ballo ottocentesco” della “Società di Danza Firenze” torna sabato 23 settembre alle 20 nel prestigioso cortile affrescato della Villa medicea La Petraia trasformato per volere del re Vittorio Emanuele II in salone di ricevimento per le feste. Il pubblico rivivrà l’atmosfera delle danze di società di tradizione europea con romantici valzer, quadriglie, mazurke, vivaci polke, galop e contraddanze, ascoltando alcuni brani del concerto eseguito alla Petraia il 1 settembre 1872 in occasione della festa di fidanzamento del figlio di Vittorio Emanuele II con Blanche De Larderel. Nel Giardino della Villa medicea di Castello domenica 24 settembre alle 11 il pubblico sarà accolto personalmente dal Granduca Cosimo I de' Medici, interpretato da Francesco Gori, che racconterà le meraviglie del giardino della (sua) villa di Castello nella visita teatralizzata "A spasso con Cosimo". La Villa Medicea di Cerreto Guidi sabato 23 settembre sarà aperta fino alle 21 con la mostra "La Verità scopre la Menzogna di Vincenzo Mannozzi. Da Palazzo Pitti a Cerreto Guidi" e con la conferenza di Riccardo Spinelli in programma alle 17 "Vincenzo Mannozzi a Cerreto Guidi. Un dipinto per Vittoria della Rovere". La Galleria dell’Accademia di Firenze propone, durante il sabato 23 settembre, alle ore 17.00, Dal filo all’arte, una lettura inedita di alcuni dipinti presenti nelle collezioni del museo. Mediante il linguaggio delle Arti di Filo, andremo alla scoperta dei segreti dei merletti dipinti nelle due Annunciazioni di Alessandro Allori e della stupefacente tecnica del ricamo con seta e fili in oro e argento eseguito da Jacopo Cambi nello splendido paliotto con l’Incoronazione della Vergine. A guidarci in questa visita sarà Adriana Armanni, Fondatrice e Presidente della Corporazione delle Arti, associazione di categoria che tutela e promuove l’insegnamento di Arti di Filo (ricamo, merletto, tessitura e cucito non sartoriale), coadiuvata dalla Storica dell’arte Anna Giovannelli. La presentazione delle opere in quest’ottica si colloca perfettamente nell’ambito del tema italiano di questa edizione delle GEP, “Patrimonio InVita”, che risponde al “Living Heritage”, promosso dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti, dove si sottolinea l’importanza del patrimonio culturale anche di tipo immateriale, per cui le tradizioni e i diversi saperi si mescolano e si trasmettono, tutelandoli per le future generazioni. La visita, della durata di circa un’ora, avrà inizio nel transetto sinistro della Tribuna del David, per proseguire al primo piano. Sarà gratuita, si accede con il solo biglietto di ingresso alla Galleria (13 euro). I posti sono limitati, si invita ad effettuare la prenotazione, possibilmente entro venerdì 22 settembre, tramite l’indirizzo mail [email protected]. Nella giornata di sabato 23 settembre l’apertura della Galleria sarà prolungata sino alle ore 22.00 (ultimo ingresso 21.30) ed il costo del biglietto, a partire dalle ore 19.00, sarà di 2 euro. Per ogni biglietto venduto, come avviene dallo scorso maggio, 1 euro verrà donato a sostegno del recupero del patrimonio culturale danneggiato nei territori alluvionati dell’Emilia-Romagna. Sabato 23 e domenica 24 settembre il Musei del Bargello aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio con una serie di iniziative speciali. Il Museo Nazionale del Bargello, capofila del gruppo, sabato 23 osserverà eccezionalmente un orario di apertura prolungato, restando fruibile al pubblico dalle 8:15 alle 21:50. E se fino alle 19 si accederà con la regolare bigliettazione, a partire dalle 19 e fino alle 21:50, si potrà accedere al museo al prezzo simbolico di 2 euro. Inoltre, grazie al sostegno della Fondazione Il Bargello Onlus e in collaborazione con l’Accademia Bartolomeo Cristofori alle 20 nel cortile si terrà il concerto del Ferdinando Romano Quartet, gratuito per tutti i visitatori muniti di biglietto. Nella giornata di domenica 24 il Bargello sarà invece aperto dalle 9:15 alle 17:10 (ultimo ingresso 50 minuti prima dell’orario di chiusura). E mentre il Museo delle Cappelle Medicee sarà aperto, anche in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, secondo il consueto orario 8:15-18:50, il Museo di Casa Martelli, nella giornata di sabato 23, sarà aperto gratuitamente con visite guidate alle 9, alle 10, alle 11 e alle 12. Infine il Museo di Palazzo Davanzati sarà eccezionalmente aperto sabato 23 dalle 9.15 alle 18.50 e domenica 24 dalle 13:15 alle 18:50.

Arezzo Ad Arezzo sabato 23 settembre la Basilica di San Francesco sarà aperta dalle 20 alle 23 con due repliche di “Le donne di Shakespeare” uno spettacolo di teatro itinerante della compagnia rumorBianc(O), in versione site specific per gli spazi della Basilica, realizzato nell’ambito delle giornate dedicate al ricordo di Filippo Bagni e Piero Bruni, scomparsi nel tragico incidente all’Archivio di Stato di Arezzo il 20 settembre 2018. Il Museo archeologico nazionale di Arezzo partecipa alla commemorazione con un’illuminazione straordinaria dell’arena dell’anfiteatro romano: un cerchio di luce si accenderà in ricordo dei colleghi scomparsi anche in occasione delle GEP. Sabato 23 settembre 2023 alle 16 presenta la visita guidata "Agli Dei Mani", dedicata alle necropoli romane di Arezzo e del territorio e alla presentazione della collezione Ghidini Ottonelli recentemente acquisita e contemporaneamente per i più piccoli e per le famiglie alle 16 è in programma un "Viaggio con Caronte" realizzato in collaborazione con la sezione didattica della Fraternita dei Laici a cura di Erika Albertini. Dalle ore 20 alle ore 23 apertura straordinaria serale con alle 21 la visita guidata "Made in Arretium" dedicata agli Arretina vasa, le ceramiche fini da mensa che fecero la fortuna di Arretium all'epoca di Mecenate con la loro straordinaria diffusione. Il Museo nazionale d'Arte Medievale e Moderna di Arezzo aprirà le porte ai visitatori sabato 23 dalle 14 alle 21 per scoprire insieme allo staff il “Patrimonio inVita” del museo e domenica 24 settembre dalle 14 alle 18. Alle 16 nella sala polifunzionale del museo, conferenza di Mario Scalini “Il Saracino d’Arezzo: festa barocca della Toscana granducale”, dedicata alle attività spettacolari di tipo marziale che videro impegnata la nobiltà toscana in età granducale, specialmente durante il Seicento. Domenica 24 settembre 2023 l'Abbazia di San Salvatore a Soffena a Castelfranco di Sopra sarà straordinariamente aperta dalle 16 alle 20, con alle 18 la visita guidata agli affreschi della chiesa "I colori dell'Abbazia" a cura della restauratrice Paola Ilaria Mariotti che illustrerà le pitture murali della chiesa, dalle Madonne del latte, della Misericordia e in trono, alla celebre Annunciazione eseguita da Giovanni di Ser Giovanni detto Lo Scheggia, fratello minore di Masaccio, fino al ciclo dedicato a San Giovanni Gualberto, fondatore dell'ordine vallombrosano. Grosseto Nella provincia di Grosseto l’area archeologica di Roselle domenica 24 settembre dalle 16.30 presenta l’incontro "La Casa dell'Impluvium di Roselle. Tra storiche scoperte e nuovi strumenti di valorizzazione" in collaborazione con l'Accademia Etrusca di Cortona con la presentazione del plastico della Casa dell'Impluvium realizzato da A. Marozzini e L. Somigli e del video "Ipotesi di illuminazione notturna della Casa dell'Impluvium di Roselle" di Simone Pucci-Creative Label, donati dall'Accademia Etrusca di Cortona e alle 17.30 visita guidata compresa nel biglietto; La Tomba delle Pietrera nell’area di Vetulonia aprirà sabato 23 e domenica 24 settembre, fino alle 20 con una visita guidata gratuita sabato 23 alle 17.30. Lucca A Lucca due giorni di aperture straordinarie serali e pomeridiane. Il Museo nazionale di Villa Guinigi sabato 23 settembre sarà aperto dalle 19.30 alle 22.30 con la visita guidata alle 21 "Passeggiata in Villa attraverso le opere scelte" a cura dello staff; domenica 24 settembre dalle 15 alle 19 con alle 16 "Incontri con Paolo Guinigi: la vita, le mogli, la Villa e gli artisti" una visita tematica a cura dello staff. Al Museo di Palazzo Mansi sabato 23 settembre dalle 16.30 è in programma la giornata di incontri "Figure in musica sul Cammino: Augusto Passaglia ne "I Luoghi di Catarsini”" in collaborazione con la Fondazione Alfredo Catarsini 1899 e a seguire apertura straordinaria dalle 19.30 alle 22.30; domenica 24 settembre apertura straordinaria pomeridiana dalle 15 alle 19. Pisa

A Pisa il Museo nazionale di San Matteo sarà aperto sabato 23 settembre dalle 20 alle 23. Alle 21 il pubblico potrà partecipare alla conferenza "Ceramiche parlanti: il racconto dei colori nei bacini islamici di Pisa" di Abuhashish Mohammad, studioso di calligrafie arabe antiche, insegnante di lingua e calligrafia araba presso il centro linguistico interculturale ALIF. Le ceramiche islamiche medievali del Museo nazionale di San Matteo sono state studiate da vari punti di vista, ma poco ancora si sa sui significati delle loro “decorazioni”. La conversazione si propone di penetrare i segreti che immagini e colori contengono, veri e propri messaggi criptati, comprensibili solo nelle epoche della loro produzione. Domenica 24 settembre apertura pomeridiana straordinaria dalle 14 alle 18 con alle 15:30 una visita guidata gratuita alla raccolta di dipinti del museo a cura del direttore Pierluigi Nieri. Il Museo nazionale di Palazzo Reale sarà aperto sabato 23 settembre dalle 20 alle 23 con una visita guidata alle 21, e domenica 24 settembre dalle 14 alle 18 con una visita guidata alle 15.30. Saranno illustrate le numerose opere d'arte appartenute alle corti che nei secoli hanno governato la città, dai Medici, ai Lorena e ai Savoia e le opere del collezionismo privato radunate in Pisa. Per la ricchezza e la varietà delle raccolte, legate alla cultura artistica laica, che in Pisa e per Pisa si è espressa fra XVI e XX secolo. La Certosa Monumentale di Calci sarà aperta straordinariamente in orario serale sabato 23 settembre dalle 20 alle 23, con visite guidate alle ore 20, 21 e 21:30 e domenica 24 settembre dalle 14 alle 18 con visite guidate alle 14, 15, 15:30, 16:30 nei suggestivi ambienti dedicati alla vita eremitica: nel chiostro grande, lungo i cui lati sono disposte le 15 celle dei monaci (una delle quali aperta alla visita), nella chiesa, nelle cappelle, nel refettorio, nel capitolo. Pistoia In provincia di Pistoia aperture serali sabato 23 dalle 18.30 alle 21.30 della ex Chiesa del Tau a Pistoia dove dialogano gli affreschi trecenteschi e le sculture di Marino Marini, e dell’Oratorio di San Desiderio noto per il bellissimo affresco di Sebastiano Vini detto 'il Veronese', La crocifissione di San Desiderio e dei diecimila martiri. Sabato 23 settembre il Museo nazionale di Casa Giusti sarà aperto dalle 18.30 alle 21.30 per presentare il pianoforte del Maestro Corrado Giannetti, donato all'Associazione Amici di Casa Giusti, collocato nel grande atrio per contribuire a promuovere le attività legate alla musica e alle vicende culturali ad esse fortemente richiamate. Prato In provincia di Prato aperture straordinarie pomeridiane e serali della Villa medicea di Poggio a Caiano con visite guidate gratuite, a cura del personale, agli appartamenti monumentali sabato 23 settembre alle ore 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 e domenica 24 settembre alle ore 16:30, 17:30, 18:30. A Comeana il Tumulo di Montefortini sarà aperto sabato 23 e domenica 24 settembre dalle ore 15:00 alle 19:00 con visite guidate gratuite ogni 45 minuti, a cura del personale della Direzione regionale musei della Toscana e del Gruppo Archeologico Carmignanese, in occasione della Festa Etrusca. Siena In provincia di Siena infine il Museo nazionale Etrusco di Chiusi apre sabato 23 dalle 20 alle 23 con visita guidata alle 21.30 e domenica 24 tutto il giorno, dalle 9 alle 19.50 con visita guidata alle 17. Un percorso tra i numerosi reperti esposti nel museo dai vasi cinerari villanoviani, tra i quali il cd. "Coperchio dell’abbraccio" che rappresenta una straordinaria scena di abbraccio tra due figure in terracotta, ai caratteristici canopi (VII-VI a.C.), vasi a forma antropomorfa destinati ad accogliere le ceneri del defunto, tra i quali spicca il Canopo di Dolciano. Nel percorso di visita sarà anche possibile ammirare le quattordici tavole della mostra "L’arte di Fabio Civitelli", inaugurata il 30 luglio nell'ambito del Festival Orizzonti del Comune di Chiusi, gli originali dell'albo cartonato "La fonte della giovinezza", con cui l'artista aretino celebra i 75 anni di Tex e festeggia il compleanno del Ranger a fumetti più famoso del mondo. Numerosissime le adesioni giunte dalle istituzioni culturali e musei non statali della Toscana come la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, la Collezione Acton - Villa la Pietra, il Museo della Ceramica e il museo archeologico di Montelupo, il Castello del Palagio Fiorentino (Arezzo), Museo archeologico del Chianti senese, i musei dei Parchi Val di Cornia delle province di Livorno e Grosseto, Forte Inglese e Forte Falcone a Portoferraio, la Villa museo Giacomo Puccini e il Civico Museo archeologico di Camaiore. Molti anche gli itinerari d’arte nei musei e nei territori delle varie province coordinati dalla sede di Venezia del Consiglio d’Europa: nel Padule di Fucecchio, Villa La Fantina, Palazzo Mediceo di Serravezza, Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi, Museo del Carnevale di Viareggio, Borgo e Castello di Castiglione del Terziere, Borgo di Caprigliola e alcuni Itinerari nella città di Pisa. Tutti i dettagli dei singoli eventi, modalità di ingresso e costi, in continuo aggiornamento sono disponibili sul sito della Direzione regionale musei della Toscana. Maurizio Costanzo