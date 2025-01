Podismo, domenica torna il trofeo Oltrarno

Firenze, 27 gennaio 2025 – Il 2 febbraio il Circolo Vie Nuove di viale Giannotti nel cuore del quartiere Oltrarno, accoglierà la 38ª edizione del Trofeo Oltrarno, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa e per chi ama vivere lo sport come momento di condivisione e solidarietà. Un contesto unico e affascinante La gara si svolge in una delle aree più suggestive di Firenze, sulla sponda sinistra del fiume Arno. L’Oltrarno è un quartiere ricco di storia e cultura, che comprende rioni celebri come Santo Spirito e San Frediano. Qui si possono ammirare autentici gioielli artistici e architettonici, tra cui Palazzo Pitti, la Basilica di Santo Spirito, il Giardino Bardini e il Giardino di Boboli.

Non a caso, in fiorentino l’area è nota anche come “Diladdarno”, a sottolineare la sua identità unica e la sua importanza nella tradizione cittadina. Il percorso, partendo da piazza Elia dalla Costa, continua su via del Larione e si snoda poi sulla zona collinare a sud di Firenze, passando dalle suggestive stradine di Santa Margherita a Montici, Pian dei Giullari, Torre del Gallo, viale del Poggio Imperiale, Arcetri, San Miniato, per ridiscendere poi dal viale Michelangelo. Un evento amato dai podisti Il Trofeo Oltrarno è da sempre molto apprezzato dai corridori, come dimostrano i quasi 700 partecipanti della scorsa edizione.

Anche quest’anno saranno proposti tre percorsi per soddisfare ogni esigenza: il classico tracciato competitivo di 14 km e due opzioni non competitive di 8 km e 4 km. Il percorso, affascinante e panoramico, rappresenta una sfida anche per gli organizzatori, come sottolinea Sergio Carini, presidente del Circolo Vie Nuove: “Servono oltre 50 persone per garantire la sicurezza e la buona riuscita della manifestazione”. Un impegno reso possibile grazie alla collaborazione della Misericordia di Badia a Ripoli e di numerose altre associazioni locali, che condividono i valori di questo sodalizio. Sport, accoglienza e solidarietà Il Circolo Vie Nuove metterà a disposizione dei partecipanti i suoi locali, utilizzabili come spogliatoi e servizi igienici.

Al termine della gara, tutti i podisti saranno accolti con un generoso ristoro: oltre 50 kg di pasta saranno distribuiti per ristorare gli atleti dopo lo sforzo. Lungo il percorso, inoltre, saranno presenti due punti di ristoro, organizzati dai 70 soci del Circolo, che da sempre uniscono sport e solidarietà in ogni loro iniziativa. Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto a una realtà benefica di grande valore: l’AISLA Firenze (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) e un contributo sarà destinato all’ETS “Regalami un sorriso”, che da oltre vent’anni offre un servizio fotografico per raccogliere fondi destinati a cause solidali. Un ringraziamento speciale Un sentito grazie va alla Regione Toscana, alla Città Metropolitana e al Comune di Firenze per il loro prezioso supporto, che consente di mantenere vivo un evento che è ormai un simbolo di sport, cultura e impegno sociale.

Un plauso particolare anche agli insostituibili sponsor: Nencini Sport e Blue Clinic e diversi altri. La gara si svolgerà sotto l'egida della UISP, garanzia di qualità e sicurezza per tutti i partecipanti. Una giornata indimenticabile Il Trofeo Oltrarno è molto più di una corsa: è un’occasione per celebrare la bellezza di Firenze, il valore della comunità e la forza della solidarietà. Appuntamento al 2 febbraio per una giornata che lascerà un segno indelebile nel cuore di tutti i partecipanti!