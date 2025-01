Trofeo Nave, edizione epica. I podisti sfidano il maltempo

Firenze, 26 gennaio 2025 – Un evento memorabile quello del 44° Trofeo Nave, una corsa che ha visto i partecipanti sfidare non solo la fatica, ma anche una tempesta che ha messo a dura prova ogni runner. Con partenza e arrivo presso la palestra di Via Gran Bretagna, nel cuore di Rovezzano, l'organizzazione ha dimostrato ancora una volta la sua impeccabile efficienza. Grazie a un vero esercito di volontari, armati di bandierine lungo il percorso e di sorrisi all'accoglienza, l'evento è stato gestito con professionalità.

La distribuzione dei numeri, il deposito borse custodito e il ristoro, definito da molti un "pranzo di nozze", hanno reso l'esperienza indimenticabile, nonostante le avverse condizioni meteo. La giornata era iniziata con una temperatura mite, lasciando presagire condizioni ideali per correre e godere dei panorami mozzafiato di Firenze dall'alto. Ma appena dopo il via, una tempesta di vento, pioggia e grandine ha flagellato il percorso, trasformando la gara in una vera e propria sfida epica. I protagonisti della "Scalata al Convento" di 24 km hanno raccontato di un panorama straordinario, reso ancora più suggestivo dalle difficoltà climatiche, superate grazie a un'assistenza impeccabile lungo tutto il tragitto. Anche i partecipanti alla classica di 16 km non hanno potuto che elogiare l'organizzazione e l'ospitalità dei "marinai della Nave". Il nome della società organizzatrice, La Nave, affonda le sue radici nella storia locale. Esso deriva dall'antico borgo che ospitava un traghetto sull'Arno, unendo la sponda sinistra del fiume con quella destra verso Rovezzano.

Dopo il crollo del ponte etrusco che collegava le due rive, nel 1660 questo punto divenne l'unico attraversamento a monte del Ponte alle Grazie, fino alla costruzione, tra Ottocento e Novecento, dei ponti di San Niccolò, Giovanni da Verrazzano e, più recentemente, del Ponte di Varlungo. Un plauso particolare va alla ETS "Regalami un sorriso", che ha immortalato la gara con il suo servizio fotografico. La generosità degli organizzatori, che ogni anno sostengono il sodalizio con un contributo liberale, è il segno tangibile di come lo sport possa unire e sostenere la comunità. Nonostante le difficoltà meteorologiche, il 44° Trofeo Nave resterà nella memoria come un evento straordinario, capace di coniugare sport, solidarietà e storia in un'unica, indimenticabile giornata.