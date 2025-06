Trofeo Olimpia Team Running a Calenzano, le foto della corsa

Calenzano, 15 giugno 2025 – Grande partecipazione al 4° Trofeo Olimpia Team Running, manifestazione organizzata con cura dall’ASD Olimpia Team Running di Calenzano. Il percorso, completamente rinnovato, si è snodato tra scorci di verde e natura, mantenendo il suggestivo passaggio nel borgo medievale, divenuto ormai un tratto distintivo della gara. La prova competitiva si è sviluppata su un tracciato di 12 km, affiancata da percorsi più brevi dedicati ai partecipanti non competitivi.

Partenza e arrivo presso il Circolo Old River di Via del Molino, punto nevralgico dell’evento. La gara si è svolta sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze, con il patrocinio del Comune di Calenzano. Ottima l’affluenza di podisti, che hanno animato la giornata con entusiasmo e passione. A impreziosire l’evento, il servizio fotografico benefico in alta definizione a cura della ETS Regalami un sorriso, che consente ai partecipanti di ritrovare i propri scatti grazie alla ricerca per numero di pettorale: un connubio perfetto tra sport, memoria e solidarietà.