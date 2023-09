Dalla Francia per tifare San Donato Tavarnelle: i gialloblu conquistano oltreconfine

Tavarnelle (Firenze), 15 settembre 2023 – La squadra gialloblu del San Donato Tavarnelle affascina anche fuori dal Chianti. Lo scorso anno in Inghilterra, stavolta in Francia. La squadra del presidente Andrea Bacci, allarga, dunque, la platea di tifosi. Durante il campionato di serie C era stato Jedd Cooley, tifoso inglese a scoprire i giallo blu tramite il video gioco Football Manager. Ed era giunto a Montevarchi l’anno scorso per assistere alla sfida in Lega Pro contro il Siena.

Adesso sono 2 giovanissimi supporter dell’Olympique Marseille a scegliere i colori del San Donato Tavarnelle. Si tratta di Camille e Costantin, giovani francesi che hanno scoperto la squadra in rete mentre erano in vacanza in Italia. Così hanno provato, come aveva fatto Jedd Cooley, a contattare la società su Instagram, dove sono stati accolti con la promessa di recarsi allo stadio per la prima di campionato. Così i due giovani che avevano anche prenotato 2 maglie del San Donato Tavarnelle sono stati accolti dal responsabile stampa e marketing, Giacomo Bertelli, il quale ha regalato loro 2 sciarpe giallo blu.

"I ragazzi – dice Bertelli - erano emozionati e molto contenti dell’accoglienza ricevuta. Hanno ascoltato la storia di questa società e il suo percorso. Sono rimasti quasi stupiti ma quello che dobbiamo ricordarci quotidianamente è che, senza tifosi, il calcio non potrebbe esistere. La loro passione, gioia e stupore fa tornare alle radici di quello che è innanzitutto lo sport, inclusivo ed opportunità sociale".

I due hanno assistito alla prima partita di campionato contro il Follonica Gavorrano, e hanno tifato per tutti i 90 minuti. Intanto il tifoso inglese, Jedd Cooley, ha già annunciato il suo ritorno in Italia, stavolta allo stadio ‘Pianigiani’, e ha chiesto di poter acquistare le maglie di questa stagione. I due francesi sono tornati ancora una volta allo stadio ‘Pianigiani’, mercoledì, in occasione dell’inaugurazione dello stadio dopo i lavori di ammodernamento. Serata nella quale è stata presentata la prima squadra, il settore giovanile e la scuola calcio, assieme a tutti gli investimenti fatti per adeguare lo stadio ai parametri della Lega Pro.