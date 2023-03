Dall’Inghilterra all’Italia per il San Donato Tavarnelle, l’incredibile storia del tifoso Jedd Cooley

Daniele Buzzegoli, Jedd Cooley, Marco Ghizzani

Tavarnelle (Firenze), 6 marzo 2023 – Si è innamorato della squadra per i colori gialloblu dopo averla scoperta su Football Manager, un videogioco. Poi la passione da virtuale è diventata reale. E adesso il San Donato Tavarnelle ha un tifoso anche in Inghilterra.

Jedd Cooley, 28 anni, che vive nella contea del Wiltshire, non molto distante da Stonehenge, ha inviato il suo primo messaggio al canale Instagram del San Donato Tavarnelle a novembre dove diceva di voler acquistare una maglia da gioco. Nel è nato un scambio e domenica, in occasione di San Donato Tavarnelle Siena giocata a Montevarchi e finito in pareggio per uno a uno, Cooley è venuto in Italia con la sua compagna, Lucy. Un volo di 1098 miglia, per coronare un sogno e seguire da vicino la squadra di Ghizzani e Buzzegoli.

I colori dei gialloblu chiantigiani sono gli stessi della squadra amatoriale di Cooley, il Dilton Marsh Wanderers, che venerdì è atterrato a Pisa e quindi ha preso un treno per Montevarchi per ulteriori due ore di viaggio. Al Brilli Peri, lo stadio di Montevarchi, Cooley ha incontrato il presidente del San Donato Tavarnelle, Andrea Bacci e il presidente onorario Fabrizio Fusi, ma anche lo staff tecnico con gli allenatoi Marco Ghizzani e Daniele Buzzegoli. Inoltre, al termine del riscaldamento pre-partita ha incontrato anche i due attaccanti, Edoardo Marzierli e Leonardo Ubaldi, due dei giocatori preferiti da Cooley.

È stato in questa occasione che Ubaldi ha consegnato al tifoso inglese la maglia del San Donato Tavarnelle che si è aggiunta alle tre sciarpe della società di cui gli è stato fatto omaggio. Cooley che è babbo di due bambine mentre un maschietto è in arrivo, ha detto di voler tornare anche la prossima stagione per seguire la sua squadra del cuore, quella chiantigiana appunto. Anche il presidente Andrea Bacci si è voluto unire ai ringraziamenti, così come lo stesso Cooley, incantato dall’accoglienza e da tutti i componenti della società. Per lui intanto in rete fioccano i commenti come ‘leggenda’ e ‘che storia incredibile’. E anche una promessa, quella di organizzare un’amichevole tra San Donato Tavanelle e Dilton Marsh Wanderers.