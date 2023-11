Ragazze vincenti. Nasce il team. Fabiana Luperini

Novità importante per la stagione 2024 con un progetto ambizioso, quello di costituire un pool di società per il ciclismo rosa. Si è appena costituito un primo gruppo denominato Team Fabiana Luperini, la ex campionessa toscana di ciclismo che vanta una carriera splendida e che è rimasta innamorata del ciclismo. Ne fanno parte giovani atlete (esordienti e allieve) che nei giorni scorsi sono state presentate. Il ritrovo è servito per provare l’abbigliamento e ricevere tutte le necessarie istruzioni da osservare nelle prossime settimane.