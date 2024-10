Piscina don Minzoni Firenze, al via i lavori

Firenze, 17 ottobre 2024 – Nella giornata di oggi è previsto l'arrivo del materiale da installare, così da ripristinare la normalità alla micropiscina don Minzoni. I problemi, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono stati causati da uno 'scambiatore' (un elemento fondamentale della caldaia che serve a trasmettere calore all'acqua, la cui sostituzione non rientrava negli interventi di efficientamento energetico che sono terminati qualche tempo fa) per una manutenzione ordinaria del vecchio gestore svolta in modo non adeguato in quella parte dell’impianto. L'emergenza si è verificata successivamente ad un'improvvisa interruzione di energia elettrica: una volta riattivato il sistema di pompaggio ha riversato detriti all'interno della vasca. "Appena ricevuta la segnalazione – ha sottolineato l'assessora allo sport Letizia Perini - i tecnici del Comune si sono subito attivati per limitare i disagi alla cittadinanza, informando tempestivamente le persone che ci hanno fatto presente il problema. Oggi è previsto l'arrivo del materiale da installare. I lavori inizieranno subito e dovrebbero concludersi venerdì”.