Mezza del Mugello, iscrizioni agevolate fino al 30 gennaio

Firenze, 22 gennaio 2025 - Avrà un valore davvero particolare la sesta edizione della Mezza del Mugello, la prova disegnata fra i comuni di Scarperia e San Piero e di Borgo San Lorenzo il prossimo 11 maggio, perché quest’anno la manifestazione è affiancata dalla Fondazione Veronesi, unita dal concetto di “aiutare”..Durante il weekend dedicato alla mezza maratona, le “ragazze pink” di Firenze saranno presenti sia nell’illustrazione del programma di screening per la diagnosi precoce dei tumori, sia per la raccolta fondi ma anche per coadiuvare il comitato organizzatore e prendere parte alla corsa, dando un esempio di come lo sport possa essere portatore di valori sani e sia di aiuto per la nostra salute. La gara mantiene le caratteristiche delle passate edizioni. La gara ha il suo epicentro a Piazza Colonna a San Piero a Sieve da dove verrà dato il via alle ore 9:00, da lì il tracciato si svilupperà verso Borgo San Lorenzo dove sarà posto il giro di boa. Un percorso molto filante, come le edizioni passate testimoniano. Insieme alla Mezza sono confermate la Corri Mugello non competitiva di 11 km e la Passeggiata-Nordic Walking sui 5 km, in programma sabato 10 maggio con metà dell’incasso devoluto alla Fondazione Veronesi. Le iscrizioni sono già aperte e fino al 30 gennaio si può usufruire della quota agevolata di 19 euro. Procedendo all’adesione sulla piattaforma Crono.run si potrà anche fare una donazione all’associazione Salvali dalla Malnutrizione appartenente alla galassia Save the Children. Le iscrizioni possono anche essere effettuate di persona presso la Proloco Scarperia al Palazzo dei Vicari oppure al negozio Isolotto dello Sport in Via dell’Argingrosso 69 a Firenze. Molti che hanno accettato la sfida negli anni scorsi hanno così avuto anche la possibilità di conoscere alcuni dei luoghi più caratteristici del Mugello, come il suggestivo Castello di Cafaggiolo, una delle residenze preferite della famiglia Medici, il Museo dei Ferri Taglienti ma anche il Passo del Giogo, un punto panoramico che offre una vista mozzafiato sulla campagna circostante. Per informazioni: Asd Mezza del Mugello, https://www.mezzadelmugello.eu/ Maurizio Costanzo