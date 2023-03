La sentenza e il ribaltone Oggi Luco-Dicomano Una partita senza fine

Per il campionato di Promozione, oggi, alle 15,30, per la sentenza della Corte d’Appello Sportiva, si ripete la partita fra il Luco e l’Alleanza Giovanile Dicomano, della settima giornata di ritorno, che nel verdetto del giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Toscana aveva assegnato al Luco la sconfitta a tavolino. Pertanto, per il ricorso vinto dalla società Luco, oggi allo stadio "Bini" le due squadre del girone "B" tornano in campo a pochi giorni dalla conclusione del campionato, rigiocando dal primo minuto una gara molto delicata. Oltre ad essere un derby propone alle due contendenti obiettivi diversi: play off e salvezza.

Il Luco che occupa la sesta posizione in classifica con 33 punti, in caso di vittoria si porterebbe a un punto dalla zona play off, giocandosi l’ultima chance nella sfida finale di domenica sul campo del Grassina, quinto in classifica. Invece, il Dicomano ultimo in classifica con 17 punti, con la vittoria aggancerebbe il Quarrata a 20, quest’ultimo rimasto fermo per la sconfitta subita domenica dal Luco. Con la squadra pistoiese che resterà ferma domenica per il turno di sosta, il Dicomano a Montelupo avrà ancora una possibilità per agganciare i play out. Novità per le formazioni: nel Luco assenti Lukolic e Sanni infortunati con Parri, Trotta e Kuka a disposizione; con probabile riconferma del giovane Mascherini. Nel Dicomano non ci saranno gli squalificati Bencini e Fantoni, con Carnevale, Faye e Beraldi disponibili.

G. Puleri