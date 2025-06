Tramonti di corsa a San Donato Collina, l’edizione numero zero è un successo

Rignano sull’Arno (Firenze), 6 giugno 2025 – Esordio brillante per l’edizione “numero zero” della nuova proposta podistica organizzata dal gruppo Zero Positivo di Rignano. Una serata speciale a San Donato in Collina ha fatto da cornice a questa corsa non competitiva di 8 km, che ha conquistato tutti i partecipanti per la bellezza del percorso e per l’attenzione con cui è stato segnalato. L’evento rappresenta un’anticipazione della "Rignano Run", in programma a settembre, sempre a cura di Zero Positivo. A San Donato il debutto è stato un successo, grazie anche alla cura organizzativa e allo spirito conviviale che ha animato la manifestazione. Sul fronte sportivo, a tagliare per prima il traguardo è stata Emily Bulukin (ASD Panche Castelquarto), con il tempo di 33’01”, seguita tra gli uomini da Edoardo Fani (US Nave) in 34’51”.

Il premio per la squadra più numerosa è andato proprio alla US Nave. All’arrivo, come da tradizione locale, tutti i partecipanti hanno potuto gustare le celebri "Ficattole fritte", offrendo un tocco di sapore tipicamente toscano alla serata. L’organizzazione è stata curata dalla ASD Zero Positivo, con il patrocinio del Comune di San Donato, sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze e con la collaborazione della Croce Rossa e del Circolo SMS. La partenza, avvenuta alle ore 20 davanti alla chiesa di San Donato, ha visto una buona partecipazione, segno di un interesse crescente verso questa nuova iniziativa. Servizio fotografico ufficiale a cura della ETS Regalami un Sorriso.